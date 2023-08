Terrore in sala giochi a Napoli, in due entrano e sparano: 24enne ferito a colpi di pistola La sparatoria in una sala giochi di via Livio Andronico, nel quartiere Soccavo. Ferito un 24enne. Portato all’Ospedale San Paolo. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Terrore in sala giochi a Napoli questa notte. In due, a volto coperto, entrano nel locale di Soccavo, quartiere dell'area occidentale, e sparano. Un 24enne resta ferito da diversi proiettili. Colpito a polpaccio, coscia e polso. I malviventi subito dopo il blitz si dileguano. Sul posto arrivano i carabinieri e l'ambulanza del 118. Il giovane ferito viene trasportato urgentemente al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Per lui 20 giorni di prognosi per la guarigione. Mentre è caccia al commando.

L'episodio è avvenuto attorno alle ore 2,00 circa di questa notte, martedì 22 agosto 2023. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli. I militari dell'Arma sono intervenuti presso il presidio ospedaliero dove era stata segnalata una persona ferita da colpi d’arma da fuoco.

La sparatoria nella sala giochi di Soccavo

Poco prima era arrivato nel pronto soccorso un 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Da una prima ricostruzione, i militari hanno accertato che l’uomo mentre si trovava in una sala giochi di via Livio Andronico del quartiere Soccavo sarebbe stato colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco.

Due persone – entrate nel circolo con volto coperto – gli avrebbero sparato per poi fuggire. I Carabinieri sono andati nel circolo e lì hanno rinvenuto e sequestrato 2 bossoli calibro 9 e una ogiva. Per la vittima 20 giorni di prognosi per “multiple ferite di arma da fuoco polpaccio sinistro, ferita di striscio coscia destra e polso destro”. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Bagnoli che stanno ricostruendo l’intera vicenda per comprendere la matrice dell’agguato.