Terremoto oggi pomeriggio in Irpinia vicino Zungoli, magnitudo 2.3

Scossa di terremoto oggi, venerdì 13 marzo, in Irpinia con epicentro a 4 chilometri a nord di Zungoli,in provincia di Avellino. Il sisma è stato registrato alle ore 17.26 con una magnitudo di 2.3 e una profondità di 13 chilometri.

La scossa è stata avvertita nella zona dell'epicentro, non vi sono danni a persone o cose. Il piccolo centro di Zungoli, 657 metri sul livello del mare, 900 abitanti, è classificato in zona sismica 1, cioè la categoria con pericolosità sismica più alta in Italia. L'Irpinia è lungo l’Appennino meridionale, attraversato da numerose faglie attive dovute alla deformazione della crosta terrestre tra la placca africana e quella eurasiatica.