napoli
video suggerito
video suggerito

Terremoto oggi pomeriggio in Irpinia vicino Zungoli, magnitudo 2.3

Scossa di terremoto registrata nell’Avellinese. Nessun danno a persone o cose.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Redazione Napoli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Scossa di terremoto oggi, venerdì 13 marzo, in Irpinia con epicentro a 4 chilometri a nord di Zungoli,in provincia di Avellino. Il sisma è stato registrato alle ore 17.26 con una magnitudo di 2.3 e una profondità di 13 chilometri.

La scossa è stata avvertita nella zona dell'epicentro, non vi sono danni a persone o cose. Il piccolo centro di Zungoli, 657 metri sul livello del mare, 900 abitanti, è classificato in zona sismica 1, cioè la categoria con pericolosità sismica più alta in Italia. L'Irpinia è lungo l’Appennino meridionale, attraversato da numerose faglie attive dovute alla deformazione della crosta terrestre tra la placca africana e quella eurasiatica.

Avellino
Cronaca
Terremoti
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ifel Campania, stretta di Fico: bloccate nuove assunzioni e compensi al CdA
IFEL Campania e il biscotto col simbolo della Regione. Fondazione a rischio tagli con le nuove regole di Fico
Il "bunker" dei deluchiani: così è stata blindata IFEL Campania prima del voto per la Regione
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views