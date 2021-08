Terremoto Napoli, zona Campi Flegrei: avvertito in tutta l’area Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita alle 16.51 di oggi in tutta l’area dei Campi Flegrei, da Pozzuoli a Bacoli. La magnitudo della scossa è di 2.2 della scala Richter, mentre l’ipocentro è stato individuato a 4 chilometri di profondità: tantissimi residenti nell’area riferiscono di un movimento ondulatorio.

A cura di Valerio Papadia

Nuova scossa nel territorio dei Campi Flegrei: intorno alle 16.51 di oggi, venerdì 6 agosto, un terremoto è stato distintamente avvertito in tutta l'area, da Pozzuoli a Bacoli. La zona maggiormente colpita, ovvero quella in cui i residenti hanno maggiormente avvertito la scossa, è quella di Pozzuoli, in particolar modo l'area della Solfatara e quelle limitrofe, ma anche sul lungomare di via Napoli, molto più in basso rispetto al sito vulcanico, il terremoto è stato avvertito. L'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha da poco reso noto l'ipocentro esatto, individuato a 4 chilometri di profondità, mentre la magnitudo della scossa è di 2.2 della scala Richter: moltissimi residenti hanno però riferito di un chiaro e distinto movimento ondulatorio.

La zona dei Campi Flegrei è notoriamente sismica, attraversata in particolar modo dal bradisismo, particolare fenomeno che comporta l'abbassamento e l'innalzamento del suolo e che, molto spesso, provoca scosse, la maggior parte delle volte di entità molto lieve, ma con ipocentro a profondità molto basse: per questo, quasi sempre, i fenomeni sismici vengono distintamente avvertiti dalla popolazione. L'ultimo terremoto registrato dai sismografi e dalla cittadinanza alla metà dello scorso mese di luglio, con una scossa di magnitudo 1.7 della scala Richter ma a soli 2 chilometri di profondità, quindi anche in quel caso avvertita in maniera chiara dai residenti, soprattutto quelli vicini all'epicentro.