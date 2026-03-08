napoli
Terremoto in Irpinia, scossa 2.8 con epicentro a Forino: domani 9 marzo scuole chiuse

Scuole chiuse per 24 ore a Forino, in provincia di Avellino, dopo la scossa di terremoto di questa mattina da 2.8 di magnitudo in Irpinia.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Scossa di terremoto di 2.8 di magnitudo in Irpinia: questa mattina la terra ha tremato con epicentro a Forino, ma la scossa è stata avvertita anche nei comuni limitrofi, nonostante la forte profondità. Lo ha rilevato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: non si registrano danni a persone o cose, ma domani le scuole del comune di Forino resteranno chiuse a scopo precauzionale.

Lo ha fatto sapere il sindaco Antonio Olivieri, spiegando che ci sarà un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico in tutti gli edifici scolastici. "Tutte le scuole resteranno chiuse al fine di consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche di sicurezza", ha fatto sapere il primo cittadino di Forino, spiegando che al momento la chiusura riguarda solo la giornata di domani, lunedì 9 marzo. "Dai primi riscontri non risultano danni a persone o edifici, ma si è ritenuto opportuno adottare questa misura a tutela della sicurezza di studenti, personale scolastico e famiglie e disporre la chiusura delle scuole per almeno 24 ore", ha spiegato ancora Olivieri, aggiungendo che "seguiranno ulteriori aggiornamenti al termine dei controlli e una apposita ordinanza sindacale".

Avellino
Cronaca
Terremoti
