Un terremoto di magnitudo 2.0 è stato registrato alle prime luci dell'alba nella provincia di Salerno, a pochi chilometri dal confine tra la Campania e la Basilicata. L'epicentro è stato registrato a quattro chilometri a nord del comune salernitano di San Gregorio Magno, ad una profondità di 16 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

La scossa è stata avvertita poco prima delle 6 di questa mattina (alle 05:51:09, fa sapere l'Ingv), ed è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Non si registrano danni a persone o cose, ma solo un comprensibile spavento per i cittadini della zona, compresi quelli di Buccino, Palomonte e gli altri comuni limitrofi. Scossa che comunque è avvenuta in una zona ben nota per la sua sismicità, vale a dire il versante meridionale dell'Appennino Campano, proprio a ridosso di quello Lucano ed incastonato con i Monti Picentini. Una zona, insomma, dove da tempo i residenti "convivono" con scosse di bassa intensità, ma che comunque anche quando non lasciano danni materiali ancora spaventano.