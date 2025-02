video suggerito

Terremoto Campi Flegrei stasera: la terra trema, ancora sciame sismico Altre scosse di terremoto ai Campi Flegrei: nuovo sciame sismico dopo quello iniziato nel pomeriggio, scosse di 2.4 e 2.5. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Trema di nuovo la terra ai Campi Flegrei: scossa registrata alle 22.42 dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La magnitudo è stata di 2.4 ma la scossa è stata registrata a meno di un chilometro di profondità, e dunque sentita benissimo in tutti i Campi Flegrei ma anche a Napoli. Alle 23.30, un'altra serie di scosse ben avvertite dalla popolazione: almeno otto quelle registrata dall'Osservatorio Vesuviano: la più alta di 2.5 di magnitudo.

L'epicentro è ancora una volta la Solfatara di Pozzuoli, dove da ora di pranzo le scosse sismiche si succedono. Nel pomeriggio è iniziato anche uno sciame sismico durante il quale la scossa più alta era stata di 1.7 di magnitudo. Poi, dopo una breve pausa, era arrivata anche la comunicazione di fine sciame sismico da parte del Comune di Pozzuoli.

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 17:41 (UTC 16:41) del 12/02/2025 e costituito in via preliminare da 14 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (14 localizzati) e magnitudo massima Md = 1.7 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei.

E invece, appena pochi minuti dopo, si è registrata una nuova scossa stavolta di magnitudo maggiore, arrivata fino a 2.4 e che ha spaventato la popolazione. Poi una seconda, di 2.5 di magnitudo. La nuova scossa si è sentita anche al Vomero e a Fuorigrotta: non si registrano danni a persone o cose, ma lo spavento è tanto anche in un'area come i Campi Flegrei ad alta incidenza sismica e con la popolazione ben abituata alle scosse, causate per lo più dal bradisismo dell'area, fenomeno geofisico che si sussegue fin dall'antichità in un'area che ospita uno dei due unici vulcani attivi continentali d'Europa. L'altro è il Vesuvio, distante solo pochi chilometri.