Terremoto Campi Flegrei oggi: nuova scossa 2.7 nella notte in zona Solfatara

A cura di Redazione Napoli

Una nuova scossa di terremoto magnitudo 2,7 scala Richter si è verificata stanotte dopo le tre del mattino nella zona dei campi Flegrei, con epicentro in zona Solfatara. L’oscillazione è stata ampiamente riscontrata dai sismografi Ingv in uso nella zona flegrea. Ovviamente l’evento sismico si inscrive nella crisi bradisismica in atto; è stato distintamente avvertito a Pozzuoli, Bacoli, Quarto.

Dunque ancora paura nella notte nell'area che sta soffrendo non poco questa lunga sequenza sismica. Lunedì scorso la scossa magnitudo 4.4 che ha causato danni come non se ne vedevano da quarant'anni. Gli sfollati sono quasi raddoppiati nel giro di poche ore. Ieri incontro al Palatrincone per assegnare gli hotel e pianificare i rientri nelle case per prelevare le cose. I dati aggiornati a venerdì riferiscono di 83 le famiglie sgomberate, 58 palazzi dichiarati inagibili. Le richieste di controllo per eventuali dissesti, crepe e cedimenti, al momento sono 1.263, in totale tra Vigili del Fuoco, Comune e Protezione civile.