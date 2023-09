Terremoto a Napoli, sui social il video fake dell’acqua che bolle sotto la strada ad Agnano: è in Ecuador Dopo la scossa di terremoto di grado 4.2 della notte ai Campi Flegrei, sulle chat gira un video che mostrerebbe l’acqua che ribolle ad Agnano: è un fake, sono i danni di un incendio in Ecuador.

A cura di Nico Falco

Due frame del video fake, girato in Ecuador

Una quindicina di secondi, la telecamera inquadra i buchi nell'asfalto e, si vede chiaramente, l'acqua che ribolle nel sottosuolo. Il video sta impazzando da questa mattina sui social e nelle chat, secondo chi lo condivide sarebbe stato ad Agnano, nella zona dei Campi Flegrei, in queste ore al centro dell'ennesimo sciame sismico che si è manifestato nel modo più evidente con la scossa di magnitudo 4.2 di questa notte. Ma si tratta, è bene chiarirlo subito, di un fake: Fanpage.it ha verificato che quel video gira su Internet da parecchio tempo, non riguarda il bradisismo e, soprattutto, non riguarda Napoli.

"L'acqua ribolle sotto la strada ad Agnano", ma è un fake

Secondo le voci che si rincorrono nelle chat, l'acqua ripresa sarebbe quella delle falde acquifere di Agnano e il ribollire sarebbe dovuto proprio all'attività vulcanica. In verità basterebbe ascoltare bene per rendersene conto: le voci che si sentono in sottofondo non sono in italiano, e naturalmente nemmeno in napoletano, ma in spagnolo. Particolare che dovrebbe risaltare ma, vista la tensione che hanno generato i terremoti, può passare in secondo piano agli occhi di un residente preoccupato.

Il video girato in Ecuador e non in Italia

Lo stesso video era stato diffuso a maggio come immagini girate a Veracruz: secondo le didascalie a far ribollire l'acqua era l'attività vulcanica. Scavando più a fondo nella Rete, però, si vede che il video era stato già pubblicato un mese prima dall'organo di stampa Ecuador Comunication, che il 27 aprile fornisce una precisa spiegazione su X (ex Twitter): si tratta dei danni causati da un grosso incendio al ponte di via Pedro Menéndez Gilbert.