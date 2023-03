Terremoto a Napoli oggi, 2 scosse ai Campi Flegrei con epicentro Agnano Due scosse di terremoto sono avvenute in 5 minuti ai Campi Flegrei, entrambe di bassa intensità ma molto superficiali.

A cura di Nico Falco

Due scosse di terremoto sono state registrate oggi nella zona dei Campi Flegrei, nel giro di pochissimi minuti; per entrambe l'epicentro è stato localizzato ad Agnano, a ridosso di via Pisciarelli. I due eventi sismici, seppur di bassa intensità, sono stati avvertiti da parte della popolazione residente in quanto molto superficiali.

La prima scossa è stata registrata dai sismografi dell'Ingv alle 17.16.14, con magnitudo 1.7 sulla scala Richter e profondità di 1 km. Cinque minuti dopo, la seconda: è stata registrata alle 17.21.48, con magnitudo 1.3 e profondità di 2 chilometri. Non si segnalano feriti né danni. I due eventi sismici sarebbero da inquadrare nel fenomeno del bradisismo, che da sempre caratterizza l'area.

Negli ultimi giorni sono state registrate numerose scosse, circostanza che ha destato allarme nella popolazione seppur la quasi totalità siano state di intensità molto bassa. Una delle più forti, nella tarda serata di lunedì 13 marzo: alle 23.40 i sismografi hanno registrato un evento sismico di magnitudo 2.8, con epicentro ai Campi Flegrei e profondità di 3 km. Anche in quel caso il terremoto, che non ha causato danni, è stato nettamente avvertito dai residenti della zona della Solfatara, che ricade nel comune di Pozzuoli, del quartiere napoletano di Agnano e di quelli limitrofi.