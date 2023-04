Terremoto a Napoli, due scosse nel Vesuvio: magnitudo 2.2 e 2.3 Due scosse di terremoto nella notte all’interno del Vesuvio: 2.2 e 2.3 le magnitudo. Nessun danno per la popolazione, che però lo ha avvertito distintamente.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due scosse di terremoto all'interno del cratere del Vesuvio, di magnitudo 2.2 e 2.3, si sono verificate questa notte. Avvertito distintamente nei comuni della provincia di Napoli a ridosso delle pendici del Vesuvio, non ha causato danni o altro: da sempre, la popolazione che vive alle pendici del vulcano convive con questi fenomeni, che si susseguono regolarmente anche se ad intensità maggiori. Stavolta le due scosse sono state entrambe superiori a due di magnitudo, ed essendo state registrate praticamente in superficie, si sono avvertite distintamente per diversi chilometri nel raggio del cono.