Terremoto a Napoli, 25 scosse con epicentro Solfatara, i sindaci dei Campi Flegrei: “Nervi saldi”

Sono state 25 le scosse bradisismiche nei Campi Flegrei nella giornata di ieri. La più forte, di magnitudo 3.5 alle 15.12, è stata la maggiore degli ultimi 40 anni, dal 1984 ad oggi. L'ultima, di magnitudo 1.1, è stata registrata alle 21,29 di ieri sera dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano Ingv di Napoli, ad una profondità di 3 chilometri sotto la superficie, nella zona tra Pozzuoli e Bacoli. Allertate tutte le istituzioni. I sindaci della zona dei Campi Flegrei sono stati in contatto tutta la giornata con l'Ingv e con la Protezione Civile. Non si sono registrati danni a cose o persone. I primi cittadini hanno invitato la cittadinanza a mantenere la calma e ad ascoltare solo le fonti istituzionali.

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, nella serata di ieri ha comunicato l'aggiornamento sulla situazione:

L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato che lo sciame sismico è ancora in corso e che finora sono stati registrati 25 terremoti con magnitudo massima di 3.5. L’elenco degli eventi localizzati con magnitudo superiore a 1 e ricadenti nell’area Solfatara-Pisciarelli resta invariato. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli continua a seguire da vicino l’evolversi dello sciame sismico e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto.

Mentre il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione ha aggiunto:

Ho sentito anche io, come molti bacolesi, la scossa bradisismica che, per alcuni secondi, ha attraversato la nostra città. È stata forte. La più forte degli ultimi 40 anni. Sono stato in contatto tutto il pomeriggio con l’Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile della Regione Campania. Qui a Bacoli, non si è riscontrato nessun danno a cose e persone. La scossa ha avuto come epicentro la Solfatara ed ha avuto una magnitudo di 3.5. Ad una profondità di 2.7 km. Gli organi scientifici stanno monitorando l’evoluzione della situazione. Capisco le preoccupazioni. Ma esorto tutti a seguire le comunicazioni istituzionali. Bisogna avere nervi saldi. La nostra terra è naturalmente soggetta a bradisismo. Ed a questo fenomeno sono collegati vari sciami sismici di diversa intensità. Con scosse in corso da mesi. Siamo e saremo vigili, attenti. Vi terrò costantemente aggiornati.