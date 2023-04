Terremoto a Ischia, scossa di 1.8 con epicentro Casamicciola Terme Terremoto di magnitudo 1.8 sull’Isola d’Ischia: epicentro a Casamicciola Terme. Avvertita dalla popolazione, non si registrano danni a persone o cose.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Scossa di terremoto a Ischia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 aprile. La scossa, di 1.8 di magnitudo, è stata avvertita dalla popolazione anche a causa della sua bassa profondità. L'epicentro è Casamicciola Terme, comune già noto alle cronache per la recente alluvione di novembre, costata la vita a 12 persone. Non si segnalano danni a cose o persone: ma la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione residente sull'Isola Verde.

L'area isolana non è nuova a questi terremoti: l'isola di Ischia, infatti, appartiene al gruppo delle Isole Flegree, e come tale appartiene ad un rischio sismico di livello 2, ovvero definita come "zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti". In passato, ci sono state forte scosse su Ischia, l'ultima di forte intensità nel 2017, pochi anni fa, che causò 2 morti, 42 feriti, centinaia di sfollati: l'epicentro fu Lacco Ameno. Tristemente nota più delle altre la scossa sismica del 28 luglio 1883: furono almeno 2.313 i morti accertati, di cui 1.784 nella sola Casamicciola Terme, epicentro del sisma (altri 345 a Forio, 146 a Lacco Ameno, 28 a Serrara Fontana, 10 a Barano d'Ischia), con migliaia di feriti e danni ingenti ovunque sull'isola. Una scossa così drammatica (quasi 6.0 sulla scala Richter) che da allora, in napoletano, è divenuta proverbiale l'espressione "è successo Casamicciola" per definire una situazione disastrosa e caotica. Perfino Eduardo De Filippo, nel suo "Natale in casa Cupiello" datato 1931, usò l'espressione per descrivere la stanza in cui la figlia della protagonista aveva messo tutto a soqquadro.