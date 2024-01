Terremoti ai Campi Flegrei, a gennaio 2024 ci sono state già più scosse che in tutto il mese scorso Il mese di gennaio 2024 non è ancora finito e nella caldera dei Campi Flegrei ci sono già state più scosse rispetto a tutto dicembre 2023. Un segno che l’attività bradisismica sembra essere ripartita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

L'attività del bradisismo sembra essere ripartita nei Campi Flegrei. Dopo un considerevole periodo di quiescenza, in cui le scosse sono state poche – o non sono state avvertite dalla popolazione – in questo mese di gennaio 2024, soprattutto in questa sua parte finale, i terremoti hanno ripreso a far ballare la terra sotto ai piedi di coloro che vivono nella caldera. A dimostrazione di un'attività più intensa, nelle ultime settimane, del bradisismo, c'è il numero di terremoti che si sono verificati in questo gennaio 2024, non ancora conclusosi: in questi primi 26 giorni dell'anno si sono registrate 78 scosse, mentre il mese scorso, a dicembre 2023, quando l'attività sismica sembrava essersi placata, le scosse sono state 76.

C'è da evidenziare, ovviamente, che non tutte le 78 scosse di questo gennaio sono state avvertite distintamente dalla popolazione, ma molte di queste sì. L'evento sicuramente più significativo è quello relativo al 21 gennaio 2024, quando un terremoto di magnitudo 2.6 della scala Richter ha fatto ballare Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, ma anche la zona occidentale di Napoli. Si tratta dell'evento più intenso in questo inizio di 2024.

Negli ultimi giorni, poi, sembra essersi intensificata la sequenza di eventi che, se non sono significativi come intensità, lo sono senz'altro sotto il punto di vista della percezione. In successione, lo scorso 24 gennaio è stata registrata una scossa di magnitudo 2, mentre oggi, venerdì 26 gennaio, c'è stata una scossa di magnitudo 1.9.