Campi Flegrei, scossa di terremoto di magnitudo 2.6 alle 10,35: è la più forte del 2024 Sisma a 3,5 chilometri di profondità ai Campi Flegrei alle 10,35. Avvertita anche a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una scossa di terremoto di magnitudo attualmente stimata in 2.6 è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano Ingv, alle ore 10,35 di oggi, domenica 21 gennaio 2024, ad una profondità di 3,5 chilometri ed epicentro attualmente collocato a mare, nella parte sommersa della Caldera dei Campi Flegrei. La scossa, la più forte registrata dall'inizio del 2024, dopo un periodo di relativa tranquillità dei fenomeni sismici nella zona del supervulcano, è stata avvertita distintamente dalla popolazione nelle zone a ridosso dell'epicentro, tra Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, e avvertita in maniera lieve anche nei quartieri occidentali di Napoli, come Bagnoli e Agnano.

La scossa è stata avvertita in diverse zone dei Campi Flegrei, come si legge sulla pagina Facebook "Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei", tra queste Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Arco Felice, Baia, Lucrino e, a Napoli, ma in maniera lieve, come detto, a Bagnoli e Agnano.

