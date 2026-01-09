Tentato stupro sul volo Napoli-Edimburgo, condannato 45enne

Un 45enne italiano è stato condannato per tentato stupro in Scozia: avrebbe molestato una passeggera sul volo da Napoli ad Edimburgo nello scorso maggio.

Si sarebbe spostato sul sedile vicino ad una turista scozzese mentre l'aereo era in volo da Napoli ad Edimburgo, le avrebbe offerto del vino, per poi passare a delle avance e arrivare alle molestie sessuali. Ricostruzione che ha portato alla condanna di un 45enne italiano, Nicola Cristiano, arrestato nello scorso maggio e riconosciuto colpevole da un tribunale scozzese di tentato stupro nei confronti di una passeggera.

La violenza sessuale a bordo dell'aereo da Napoli

La vicenda, riportano i media del Regno Unito che danno notizia della sentenza, risale allo scorso 13 maggio, quando i due erano in aereo verso la capitale della Scozia a bordo di un volo notturno della compagnia low-cost Easyjet partito dallo scalo napoletano. Le generalità della donna non sono state diffuse per ovvie ragioni legali, ma si tratta di una scozzese nata nel 1993. L'approccio, trasformatosi poi in tentata violenza sessuale, era avvenuto mentre l'aereo era già in volo.

L'uomo aveva anche tentato di convincere la donna a seguirlo nel bagno dell'aereo; lei aveva finto di acconsentire, ma solo per liberarsi e chiedere aiuto all'equipaggio che era immediatamente intervenuto; il 45enne era stato quindi bloccato nella toilette fino all'atterraggio ad Edimburgo, dove era stato consegnato alla polizia scozzese, allertata dal comandante e salita a bordo.

La condanna del 45enne italiano

Cristiano, riportano ancora i media locali, al momento dell'arresto e successivamente si era difeso sostenendo che la donna fosse consenziente, ma inutilmente. Dalle prove forensi sono emerse tracce del suo sperma, che hanno portato alla condanna insieme alla testimonianza di un altro passeggero. L'uomo è stato rimesso sotto custodia cautelare da un giudice dell'Alta Corte di Edimburgo, in attesa dell'udienza in cui sarà annunciata la pena, fissata per il prossimo 6 febbraio.