Tentano di rubare un’auto, poi sparano durante la fuga: ferito un 42enne a Casoria I fatti nella tarda serata di ieri, martedì 12 dicembre: un uomo ha sorpreso i ladri mentre tentavano di rubare la sua auto. I malviventi hanno sparato per coprirsi la fuga, colpendo il fratello dell’uomo, intervenuto in suo soccorso.

È di un uomo ferito a colpi di pistola il bilancio di un tentativo di furto andato in scena nella tarda serata di ieri, martedì 12 dicembre, a Casoria, nella provincia di Napoli. Poco dopo le 22 di ieri, una giovane coppia – lei 28 anni e lui 33 – hanno sorpreso dei ladri mentre cercavano di rubare l'auto del ragazzo, parcheggiata in via Mauro. Il 33enne è intervenuto ed è riuscito a mettere in fuga i malviventi, che sono scappati a bordo di un'altra automobile: per coprirsi la fuga, i ladri hanno sparato alcuni colpi di pistola, uno dei quali ha colpito al braccio il fratello del 33enne, un uomo di 42 anni che nel frattempo era intervenuto in suo soccorso.

Soccorso, il 42enne è stato trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stato medicato dai sanitari: la ferita non è stata giudicata grave e l'uomo non è in pericolo di vita. Allertati dal 112, sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, rinvenendo in strada due bossoli calibro 9: ai militari dell'Arma sono affidate le indagini per fare piena luce sull'accaduto e individuare i responsabili del tentato furto e del ferimento del 42enne.