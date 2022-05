Tenta di rubare nel B&b ma non si accorge della telecamera, arrestato nel centro di Napoli Un 40enne è stato arrestato mentre scassinava la porta di un B&B nel centro di Napoli; il tentativo di irruzione ripreso dalla telecamera di sorveglianza.

A cura di Nico Falco

I carabinieri lo hanno sorpreso mentre, cacciavite alla mano, stava scassinando la porta di un b&b del centro di Napoli: il proprietario lo stava tenendo d'occhio tramite la telecamera di sorveglianza installata proprio all'ingresso e, vedendolo armeggiare sulla serratura, aveva chiamato le forze dell'ordine. In manette Giuseppe Starace, 40enne di Casoria, già noto alle forze dell'ordine: trasportato in camera di sicurezza in attesa di giudizio, dovrà rispondere di tentato furto.

L'uomo è stato bloccato nella notte appena trascorsa davanti all'appartamento del corso Umberto I, non si era reso conto che c'era una telecamera di sicurezza che puntava sul pianerottolo. Il proprietario si è accorto del tentativo di irruzione grazie all'alert del sistema di allarme, collegato col telefono cellulare: quando la videocamera ha segnalato la presenza di un uomo davanti alla porta, ha osservato le immagini ed è stato subito chiaro cosa stesse facendo. Così non ha perso tempo e ha allertato il 112, descrivendo l'uomo che vedeva in video in diretta e spiegando che proprio in quel momento stava cercando di entrare nella casa.

Pochi istanti dopo la pattuglia dei carabinieri si stava già dirigendo sul posto. Fondamentale è stata la tempestività dei militari, che rapidamente hanno individuato l'appartamento del corso Umberto I e, tenendo le vie di fuga sotto controllo, sono entrati nello stabile beccando il 40enne ancora all'opera: Starace se li è trovati alle spalle prima di riuscire ad entrare nella casa, colto in flagrante. Il cacciavite è stato sequestrato, per Starace è scattato l'arresto.