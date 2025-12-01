Tenta di rapinare una tabaccheria: i dipendenti lo bloccano e lo fanno arrestare

Immagine di repertorio

Era entrato in una tabaccheria e aveva intimato ai dipendenti di consegnare l'incasso. Per avere la meglio su di loro aveva fatto intendere di essere armato, convinto che sarebbe bastato questo a vincere le loro resistenze. Era però un bluff, che non è riuscito: è stato bloccato e trattenuto fino a quando, pochi minuti dopo, non è arrivata la pattuglia della Polizia di Stato. Protagonista un 36enne napoletano, che ora dovrà rispondere di tentata rapina.

È successo nella serata di ieri, 30 novembre, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli; gli agenti del commissariato locale sono intervenuti in una tabaccheria di piazza Principe Umberto a seguito della segnalazione pervenuta dalla centrale operativa di una rapina in atto: un uomo aveva fatto irruzione e stava minacciando i dipendenti. Una volta raggiunta l'attività commerciale, però, i poliziotti si sono resi conto che il criminale era stato già bloccato, e che ci avevano pensato gli stessi dipendenti, che hanno poi raccontato quello che era accaduto pochi minuti prima.

Il 36enne, hanno ricostruito i poliziotti, evidentemente per scoraggiare qualsiasi reazione da parte dei presenti, aveva fatto intendere di avere con sé un'arma e di essere pronto ad usarla; i dipendenti, però, non si erano lasciati intimidire e, forse intuendo che in realtà era disarmato, gli si erano avventati contro, lo avevano bloccato e gli avevano impedito di scappare fino all'arrivo degli agenti. L'uomo è stato perquisito e, in effetti, non è stato trovato in possesso di armi; per il 36enne è scattato l'arresto.