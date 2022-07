Telecamera nascosta nella mascherina per superare l’esame della patente: denunciato 42enne a Napoli L’uomo, di origine indiana, è stato denunciato per repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli pubblici.

A cura di Valerio Papadia

Ha tentato il tutto per tutto pur di superare l'esame scritto per la patente e, sperando di non essere scoperto, ha nascosto una piccola telecamera all'interno della mascherina: purtroppo per lui, però, è stato scoperto e denunciato. Protagonista della vicenda un uomo indiano di 42 anni, che è stato denunciato dalla Polizia di Stato per repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli pubblici. Nella mattinata di ieri, mercoledì 27 luglio, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli sono intervenuti in via Argine, periferia orientale della città, presso la sede della Motorizzazione Civile: qui, i poliziotti sono stati avvicinati da un funzionario il quale ha riferito loro che, poco prima, durante la sessione d'esame, aveva sorpreso un uomo con una telecamera nascosta sotto la mascherina, obbligatoria in sede d'esame.

L'uomo aveva anche un microfono collegato a un apparecchio wi-fi

Gli agenti hanno subito identificato l'uomo: si tratta, come detto, di un 42enne di origine indiana. L'uomo è stato trovato in possesso di una microcamera con un microfono collegato a un apparecchio wi-fi portatile. Per lui, come detto precedentemente, è scattata la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli pubblici.