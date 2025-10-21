Teatro San Carlo, Fulvio Macciardi è il nuovo Sovrintendente e direttore artistico: firmato il contratto

Fulvio Macciardi nell’ufficio del Sovrintendente del Teatro San Carlo

Fulvio Adamo Macciardi firma il contratto come nuovo sovrintendente della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli e di direttore artistico. Da oggi, martedì 21 ottobre, Macciardi assume l'incarico di manager di vertice del Massimo lirico napoletano. Questa mattina, dopo la firma, ha preso possesso dell'ufficio, ma si insedierà ufficialmente nei prossimi giorni. Sulla sua nomina, ad ogni modo, pende ancora il ricorso al Tar del sindaco Gaetano Manfredi. La nomina di Macciardi, infatti, era arrivata il 5 agosto scorso: firmata dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, su proposta del Consiglio di Indirizzo, ma senza l'ok del primo cittadino che riveste il ruolo di presidente della Fondazione. Manfredi, infatti, era assente in quella riunione.

Ne era scaturito un contenzioso giudiziario, con due ricorsi di Manfredi contro la nomina: il primo al Tribunale civile, che si è concluso con la bocciatura da parte dei giudici e la conferma della nomina. Il secondo ancora pendente al Tar, il tribunale amministrativo, per il quale è prevista l'udienza domani, mercoledì 22 ottobre. La nomina di Macciardi era poi stata firmata nuovamente una seconda volta da Giuli il 26 agosto scorso.

Macciardi ha firmato il contratto da Sovrintendente

La Fondazione Teatro di San Carlo, oggi, in una nota, ha dichiarato di essere "lieta di annunciare che Fulvio Adamo Macciardi ha assunto ufficialmente la carica di sovrintendente con funzioni anche di Direttore Artistico". "In un contesto nazionale e internazionale sempre più competitivo, il Teatro di San Carlo vuole continuare a essere punto di riferimento per l'eccellenza lirica, con un orizzonte contemporaneo e aperto alle nuove sfide del mondo dello spettacolo. Il maestro Macciardi assumerà formalmente il suo ruolo a partire da oggi e si insedierà con piena attività già nei prossimi giorni".

Il professor Riccardo Realfonzo, componente del Cdi del San Carlo, ha commentato: "Il Sovrintendente Fulvio Macciardi ha preso finalmente possesso del suo ufficio al Teatro San Carlo. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo e lo stesso Macciardi hanno appena firmato il contratto, poco prima approvato all'unanimità. L'auspicio mio personale è che il contenzioso in essere possa essere rapidamente archiviato. Aggiungo che, sempre all'unanimità, è stata deliberata la nomina di due Vicepresidenti del Consiglio di Indirizzo nelle persone di Maria Luisa Faraone Mennella e me stesso. Di ciò, naturalmente, sono grato a tutti e profondamente onorato".

Il braccio di ferro durante l'estate

La nomina di Macciardi era arrivata a sorpresa il 5 agosto scorso, durante una riunione del Cdi nella quale Manfredi, sindaco e presidente della Fondazione, era assente per motivi istituzionali. Durante la riunione del Consiglio di Indirizzo, Manfredi aveva reso noto l'esistenza di un contenzioso, avendo presentato due ricorsi: uno dinanzi sia al giudice civile, l'altro al giudice amministrativo. Il primo, come detto, si è chiuso negativamente per il sindaco. Il 3 ottobre scorso il giudice Marco Pugliese, della VII Sezione fallimentare, ha ritenuto che nella riunione del CDI dello scorso 26 agosto, i tre componenti (due di nomina governativa e uno in rappresentanza della Regione Campania) potessero riproporre la nomina di Macciardi sebbene non fosse fra gli argomenti all'ordine del giorno della convocazione. Il secondo ricorso è ancora pendente e dovrebbe decidersi domani.