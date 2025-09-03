San Carlo, slitta la decisione del Tar sul ricorso di Manfredi contro la nomina di Macciardi

Nulla di fatto sul fronte Teatro San Carlo: slitta la pronuncia del Tar della Campania sul ricorso presentato, in qualità di Presidente della Fondazione e del Consiglio d'Indirizzo, da parte del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi contro la nomina a sovrintendente di Fulvio Adamo Macciardi. L'udienza del Tar della Campania, prevista per oggi, è stata cancellata dopo che lo stesso Manfredi assieme a Maria Grazia Falciatore, rappresentante della Città metropolitana di Napoli nel Consiglio d'Indirizzo, hanno fatto sapere attraverso i propri legali che presenteranno motivi aggiuntivi a sostegno del ricordo, anche contro la seconda nomina di Macciardi.

Nel ricorso presentato da Manfredi e Falciatore attraverso i propri legali, gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Eduardo Savarese e Alessandro Barbieri, viene chiesto l'annullamento previa sospensione del decreto di nomina di Macciardi, firmato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli su indicazione dei tre componenti del consiglio d'indirizzo (due di nomina governativa, uno regionale: Marilù Faraone Mennella, Giovanni Nicoletti e Riccardo Realfonzo). Il ricorso presentato da Manfredi e Falciatore, oltre che al Tar della Campania, è stato presentato anche al Tribunale ordinario di Napoli, dove il giudice Francesco Paolo Feo, della Settima Sezione Civile, si è riservato la decisione, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

La vicenda San Carlo si trascina ormai da un mese

Tutto è iniziato un mese fa, con la riunione del Consiglio di indirizzo che era stata sconvocata da Manfredi, e che dunque a suo avviso si sarebbe tenuta irregolarmente. Riunione a cui parteciparono tre consiglieri (i due governativi e il rappresentanti della Regione Campania) su cinque, i quali votarono per la nomina di Macciardi. Il ministro Giuli firmò la nomina, ma il sindaco di Napoli l'ha impugnata. Il 26 agosto si è tenuta una nuova riunione, convocata proprio per trovare una soluzione ma anche in questa i due rappresentanti del Governo e quello della Regione hanno proposto Macciardi, sebbene la votazione non fosse all'ordine del giorno, tanto che Manfredi e la rappresentante della Città Metropolitana non vi hanno preso parte nuovamente. Tuttavia, è arrivata anche in questo caso la firma del minsitro Giuli, che Manfredi ha deciso di impugnare a sua volta.