Fulvio Macciardi nominato sovrintendente della Fondazione Teatro San Carlo in Napoli

Il ministro Alessandro Giuli ha nominato Fulvio Adamo Macciardi alla guida della Fondazione Teatro San Carlo in Napoli; la decisione ufficializzata in serata.

Fulvio Adamo Macciardi

Il nuovo sovrintendente della Fondazione Teatro San Carlo in Napoli è Fulvio Adamo Macciardi. La nomina da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è arrivata in serata, su proposta del Consiglio di Indirizzo. Sessantasei anni, milanese, Macciardi è reduce da due mandati consecutivi come sovrintendente del Teatro comunale di Bologna ed è presidente dell'associazione nazionale delle Fondazioni Liriche. La nomina è già al centro di polemiche: la riunione del Consiglio di indirizzo era stata infatti sconvocata dal sindaco Manfredi ma tre dei componenti si erano ugualmente riuniti e avevano formalizzato il nome.

La proposta del Consiglio di indirizzo

Ieri il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro San Carlo aveva proposto all'unanimità al ministero della Cultura la nomina di Macciardi al Massimo partenopeo fino al 2030. "Dopo più di quattro mesi di attesa e nel rispetto dell'impegno di procedere entro inizio agosto preso dall'intero Consiglio di Indirizzo in occasione della seduta di insediamento del 26 giugno scorso – si legge nella nota diffusa – oggi 4 agosto il Consiglio di Indirizzo, convocato regolarmente dal Presidente e riunitosi nelle persone di Maria Luisa Faraone Mennella, Giovanni Francesco Nicoletti e Riccardo Realfonzo, ha dato attenta lettura a tutti i curricula per la carica di Sovrintendente pervenuti sino alla data odierna. Tutti i curricula hanno mostrato elementi di interesse e diversi di loro sono risultati meritevoli per l'incarico in oggetto. Tra tutti è emerso per il rilievo della qualità complessiva quello di Fulvio Adamo Macciardi. Pertanto, con l'unanimità dei presenti si è deciso di proporre al Ministro la nomina a Sovrintendente della Fondazione Teatro di San Carlo per il quinquennio 2025- 2030 del maestro Fulvio Adamo Macciardi".

Manfredi disconosce la validità della riunione

La riunione del Consiglio di indirizzo, però, non era stata ritenuta valida dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che l'aveva sconvocata per impegni istituzionali a Roma, dove ha partecipato alla Cabina di regia su Bagnoli. Gli altri tre componenti si erano quindi riuniti anche in assenza di Manfredi, che del Consiglio di indirizzo è presidente, e della consigliera per la Città metropolitana Maria Grazia Falciatore. A sostegno delle ragioni del sindaco anche i revisori dei conti del San Carlo, che oggi hanno scritto al ministro Giuli sostenendo che la designazione di Macciardi non ha valore giuridico e amministrativo.