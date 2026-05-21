Il Calcio Napoli raccoglie 32mila euro per il Teatro Sannazaro con l’asta delle maglie firmate da De Bruyne

Lo ha spiegato il Calcio Napoli a Fanpage.it: “570 offerte da 20 paesi diversi, le aste delle maglie incorniciate di De Bruyne hanno raccolto 31.853,83 euro”

Si è conclusa la vendita delle magliette del Calcio Napoli firmate da Kevin De Bruyne il cui ricavato è interamente destinato alla ricostruzione del Teatro Sannazaro, distrutto da un incendio a febbraio scorso. Lo fa sapere il Calcio Napoli a Fanpage.it, spiegando che "abbiamo ricevuto un totale di 570 offerte da 20 paesi diversi" e che "le aste delle maglie incorniciate di Kevin De Bruyne hanno raccolto 31.853,83 euro complessivi", cifra che andrà interamente alla Fondazione che supporta la ricostruzione del teatro.

Lara Sansone e Salvatore Vanorio, Direttore Artistico e Amministratore del Teatro Sannazaro: "Siamo onorati che un’eccellenza quale la SSC Napoli abbia deciso di sostenere fattivamente la rinascita del nostro amato Teatro Sannazaro, distrutto dal devastante incendio del 17 febbraio 2026, attraverso una meravigliosa iniziativa", spiegano Lara Sansone e Salvatore Vanorio, Direttore Artistico e Amministratore del Teatro Sannazaro, "Tradizione, arte e identità, tre valori che accomunano calcio e teatro, come hanno urlato a gran voce i tifosi della maglia azzurra e che la SSC Napoli rappresenta alla perfezione". Anche Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business di SSC Napoli, aveva salutato con favore l'iniziativa: "SSC Napoli ha una responsabilità che va oltre il campo e un legame con la sua città sempre più stretto. Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere il Club e i suoi tifosi nella ricostruzione del Teatro Sannazaro, un luogo simbolo della cultura partenopea, con l’auspicio che torni presto a splendere".