Tassisti abusivi all’aeroporto di Napoli: quattro beccati senza autorizzazione a Capodichino

Controlli della Polizia Municipale all’aeroporto di Napoli: ai tassisti abusivi è stata sospesa la patente ed è stato sequestrato il veicolo.

Immagine di repertorio

La Polizia Municipale di Napoli ha messo in campo una serie di controlli mirati al contrasto dell'abusivismo in materia di trasporto di persone. In particolare, gli agenti del Gruppo Intervento Territoriale della Polizia Locale si sono concentrati nelle aree con maggiore afflusso turistico, come l'area della Stazione Centrale e di piazza Garibaldi e l'aeroporto internazionale di Capodichino. Proprio presso lo scalo aereo napoletano, gli agenti della Municipale hanno sorpreso quattro tassisti abusivi, colti a svolgere l'attività senza le prescritte autorizzazioni. In tutti e quattro i casi, gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo del veicolo, alla sospensione della patente e al ritiro della carta di circolazione.

Nel complesso, durante i controlli, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli hanno accertato 11 violazioni al Codice della Strada, tra cui l'esercizio abusivo del servizio di noleggio con conducente o taxi senza licenza, la mancata esibizione dei documenti di circolazione e di guida, l'omessa revisione periodica dei veicoli, l'inosservanza delle prescrizioni conseguenti al sequestro del mezzo e la circolazione in aree soggette a limitazioni ambientali.