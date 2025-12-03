napoli
Tangenziale di Napoli, oggi chiuso lo svincolo Fuorigrotta dalle 19 per partita col Cagliari

Chiuso lo svincolo Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli in occasione della partita Napoli-Cagliari di Coppa Italia; il provvedimento dalle 19 di oggi, 3 dicembre.
A cura di Nico Falco
Dalle 19 di oggi, mercoledì 3 dicembre, sarà chiuso lo svincolo Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli, in entrambe le direzioni; il provvedimento è stato adottato su richiesta della Prefettura, per prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione della partita di calcio di Coppa Italia che si terrà allo stadio Maradona alle ore 18 e che vedrà in campo il Napoli e il Cagliari.

La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica. Per i veicoli che provengono da Pozzuoli si consiglia l'uscita Agnano della Tangenziale. La chiusura sarà in vigore a partire dalle 19 di oggi fino a cessate esigenze.

Attualità
