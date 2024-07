video suggerito

Svaligiata la Banca Bper a Grumo Nevano, banda del buco porta via 100mila euro durante pausa pranzo I rapinatori sono entrati da un buco nel muro durante la pausa dei dipendenti, li hanno rinchiusi per 2 ore in una stanza e sono fuggiti col bottino. Indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Svaligiata la Banca Bper di Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Toccata e fuga dei rapinatori che sono entrati da un foro praticato su una parete durante la pausa pranzo dei dipendenti, li hanno rinchiusi per due ore in uno stanzino, portando via un ricco bottino da circa 100mila euro. Nessun ferito. Quando sono riusciti a liberarsi, i dipendenti hanno subito chiamato le forze dell'ordine. Ma i ladri, a quel punto, si erano già dileguati, passando per lo stesso foro dal quale erano entrati.

Rapina in banca a Grumo Nevano

Il furto è avvenuto attorno alle ore 14,00 di oggi, venerdì 19 luglio 2024, presso la Bper Banca in via Santolo Cirillo a Grumo Nevano. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Grumo Nevano e quelli della sezione operativa di Caivano che hanno avviato le indagini di rito. Secondo le prime ricostruzioni, approfittando della chiusura al pubblico della banca, durante la pausa pranzo, degli sconosciuti sarebbero entrati nell’istituto da un foro praticato nel muro.

I dipendenti rinchiusi per 2 ore in uno stanzino

Avrebbero rinchiuso i dipendenti in una stanza per circa due ore e portato via oltre centomila euro in contanti. Sarebbero poi fuggiti dallo stesso buco. Non ci sono stati feriti. L'allarme, come detto, è stato lanciato dopo la fuga dei rapinatori. Sono attualmente in corso le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della banca per cercare di acquisire elementi utili ad identificare i rapinatori.