Incidente in moto, cade in una scarpata e perde conoscenza: 22enne salvato dai poliziotti Il giovane stava percorrendo la SS 162 Acerra-Afragola quando ha perso il controllo della moto ed è precipitato in una scarpata, perdendo conoscenza nell'impatto. Il 22enne è stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto nella notte dello scorso 26 marzo – ma reso noto soltanto ora – che ha visto protagonista un ragazzo di 22 anni: il giovane, mentre percorreva la Strada Statale 162 Acerra-Afragola, in direzione dello svincolo autostradale, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è precipitato nella scarpata sottostante la sede stradale, perdendo conoscenza.

Sul posto sono intervenuti, in seguito alla segnalazione dell'incidente, gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Napoli Nord, che hanno rinvenuto la motocicletta adagiata al suolo, priva del conducente. Sull'asfalto, i poliziotti hanno notato i segni della frenata, lasciati dal motociclo per oltre 20 metri e, intuendo che il conducente poteva essere rimasto ferito, hanno contattato tutti gli ospedali della zona per verificare un eventuale ricovero.

L'esito della ricerca nei nosocomi è stato negativo e così gli agenti hanno intuito che il centauro potesse trovarsi nella scarpata sotto la strada: i poliziotti si sono calati nel burrone con una corda da traino in dotazione e, tra rovi e cespugli, hanno individuato il motociclista, privo di sensi e ancora con il casco indossato. Grazie all'intervento degli operatori di polizia il 22enne ha ripreso conoscenza e, grazie al successivo intervento dei vigili del fuoco, è stato portato in salvo sulla sede stradale; il giovane è stato poi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Cardarelli per essere sottoposto alle cure del caso.