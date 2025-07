video suggerito

Sul traghetto con ovuli di eroina nel retto, corriere rischia la vita: l'involucro stava per cedere I carabinieri hanno arrestato un 41enne nigeriano sul traghetto da Napoli alla Sardegna: trasportava oltre 100 grammi di eroina nascosti nel retto.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Finirà in carcere, ma probabilmente quelle manette lo hanno salvato. Ha rischiato seriamente di finire in ospedale in gravi condizioni, se non di morire, un 41enne di origini nigeriane, bloccato dai carabinieri mentre cercava di trasportare da Napoli alla Sardegna diversi ovuli di eroina nascosti nel retto: l'involucro stava per cedere e questo gli avrebbe causato una overdose fulminante. L'uomo è stato notato nel porto, mentre saliva su un traghetto in procinto di partire.

Corriere bloccato sul traghetto per la Sardegna

A mettere in allarme le forze dell'ordine, il suo atteggiamento apparso sospetto durante le fasi dell'imbarco. Troppo nervoso, impaziente, agitato. Intervenuti per capire quali fossero i motivi, i militari hanno pensato che quel comportamento potesse indicare che avesse qualcosa da nascondere. Addosso, però, non aveva nulla. Il sospetto è stato, quindi, che fosse un corriere ovulatore, che trasportasse stupefacenti nascondendoli nello stomaco o nel retto. Il 41enne è stato quindi portato all'ospedale dei Pellegrini, dove una radiografia ha dato la conferma: aveva oltre 100 grammi di eroina pure, divisa in dieci ovuli. E l'involucro stava per cedere: se si fosse rotto durante il trasporto, lo stupefacente sarebbe stato assorbito e lo avrebbe ucciso. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e portato in carcere, in attesa di giudizio.

Il body stuffing e il body packing

La pratica di nascondere gli stupefacenti all'interno dell'organismo per superare i controlli ha diversi nomi, che dipendono dalla tecnica utilizzata. Col termine "body stuffing" si intende quella in cui l'ingerimento, o l'inserimento in altre cavità, è proprio il sistema scelto per il trasporto. Il rischio è altissimo: basta che uno solo degli ovuli si rompa e che lo stupefacente entri a contatto con il corpo per andare in overdose.

Per "body stuffing", invece, si intende la pratica "in emergenza", cioè quando il corriere nasconde la droga quando è stato già individuato. Anche in questo caso il pericolo è molto alto: le quantità di stupefacenti, confezionate in modo sommario e non protette adeguatamente, possono facilmente essere assorbite dalle mucose.