Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiato

Sul Monaldi dopo la morte di Domenico Caliendo indaga anche la Corte dei Conti

La magistratura contabile sta avviando accertamenti in particolare sull’acquisto dei box Paragonix per la conservazione dei cuori prelevati per i trapianti.
A cura di Pierluigi Frattasi
La Procura della Corte dei Conti della Campania indaga sulla morte del piccolo Domenico Caliendo all’Ospedale Monaldi di Napoli. A quanto apprende Fanpage.it, la magistratura contabile sta avviando accertamenti in particolare sull’acquisto dei box Paragonix per la conservazione dei cuori prelevati per i trapianti.

I contenitori di ultima generazione con dispositivi di monitoraggio delle temperature furono acquistati dal Monaldi nel 2023. Ma non sono stati utilizzati nel caso del bimbo di 2 anni e 4 mesi di Nola, quando fu usato invece un box di vecchia generazione. Le indagini della procura sarebbero rivolte a capire per quali motivi i box nuovi non siano stati utilizzati e se sia stata fatta la formazione del personale per poter utilizzare questi dispositivi più moderni.

Attualità
Dopo la morte di Domenico Caliendo anche la Corte dei Conti indaga sull'ospedale Monaldi
Donna ruba peluche per Domenico davanti al Monaldi, poi si giustifica: "Lo fanno tutti"
Trapianto a Napoli, la famiglia di Domenico: "L'abbraccio ai funerali ci ha fatto sentire meno soli"
Ieri i funerali del piccolo Domenico, presente Meloni. Le urla: "Giustizia, non si può morire cosi"
"Voglio pensarti che corri libero tra gli angeli": i messaggi dei bambini
Monaldi, le accuse dell'equipe di sala operatoria: "Clima tossico. Da Oppido umiliazioni e offese"
