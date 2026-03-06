Sul Monaldi dopo la morte di Domenico Caliendo indaga anche la Corte dei Conti

La Procura della Corte dei Conti della Campania indaga sulla morte del piccolo Domenico Caliendo all’Ospedale Monaldi di Napoli. A quanto apprende Fanpage.it, la magistratura contabile sta avviando accertamenti in particolare sull’acquisto dei box Paragonix per la conservazione dei cuori prelevati per i trapianti.

I contenitori di ultima generazione con dispositivi di monitoraggio delle temperature furono acquistati dal Monaldi nel 2023. Ma non sono stati utilizzati nel caso del bimbo di 2 anni e 4 mesi di Nola, quando fu usato invece un box di vecchia generazione. Le indagini della procura sarebbero rivolte a capire per quali motivi i box nuovi non siano stati utilizzati e se sia stata fatta la formazione del personale per poter utilizzare questi dispositivi più moderni.