Studente si ferisce a coltellate in strada, salvato dalla Polizia Municipale nel centro di Napoli Gli agenti della Polizia Locale di Napoli sono intervenuti in piazza Museo Nazionale, dove era stata segnalata la presenza di un giovane che si stava ferendo con un coltello. Il ragazzo, un 26enne dell’Accademia di Belle Arti di origini cinesi, è stato bloccato e affidato ai sanitari per ulteriori accertamenti medici.

A cura di Nico Falco

Gli agenti della Polizia Municipale, arrivati in piazza Museo Nazionale, lo hanno trovato mentre, armato di coltello, si stava procurando da solo delle ferite. Ci è voluta una lunga opera di persuasione per convincerlo a gettarlo l'arma ma poco dopo, prima dell'arrivo dell'ambulanza, ha ricominciato: ha tentato di afferrare di nuovo la lama e, non riuscendoci, ha sferrato testate sulla strada. Protagonista uno studente di 26 anni dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli, che è stato bloccato dagli agenti e consegnato ai sanitari del 118 per ulteriori accertamenti sanitari.

Ad avvisare i poliziotti era stato un cittadino che, passando nella piazza, aveva notato il ragazzo che si stava ferendo con l'arma e aveva avvisato alcuni agenti del Gruppo Intervento Territoriale che si trovavano nelle vicinanze. Il giovane era in evidente stato di agitazione, i poliziotti si sono avvicinati con cautela, per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente, e sono riusciti a farlo smettere di ferirsi e a fargli lasciare il coltello.

È stato così chiamato il 118 ma, durante l'attesa, il giovane ha perso di nuovo il controllo: si è lanciato sul coltello, tentando di prenderlo nuovamente, e, prontamente bloccato, ha cominciato a dare testate a terra; gli agenti hanno dovuto quindi immobilizzarlo fino all'arrivo dei sanitari, che lo hanno preso in carico. Il ragazzo, identificato come L. Z., di origini cinesi, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Il pubblico ministero di turno, messo al corrente dei fatti, ha disposto il sequestro dell'arma e la custodia degli effetti personali del giovane.