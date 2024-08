video suggerito

Sterza per salvare un cagnolino, Mario Gizzi muore a 34 anni: lutto nel Salernitano Incidente stradale con la moto a Contursi Terme. Indagano i carabinieri. Lutto a Colliano, in provincia di Salerno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sterza per salvare la vita ad un cagnolino, ma perde il controllo della moto e muore. Lutto nel Salernitano per la morte di Mario Gizzi, 34enne, originario di Colliano, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto a Contursi Terme, la notte di sabato 17 agosto 2024. Secondo una prima ricostruzione, il 34enne era in sella a una moto quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il guard rail.

Nonostante i tentativi di rianimarlo sul posto da parte dei sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore ai familiari per la tragica e prematura perdita.

Il Comune di Colliano, in segno di lutto, ha annullato gli eventi per agosto:

“È davvero troppo difficile – scrive l'amministrazione comunale con il sindaco Gerardo Strollo, a nome dell'intera comunità collianese – trovare le parole giuste per esprimere i sentimenti di dolore e sgomento che ognuno di noi ha provato nell’apprendere la triste notizia della scomparsa del nostro concittadino Mario Gizzi, così giovane, strappato alla vita, ai suoi cari ed ai suoi sogni”.

E prosegue:

“Profondamente scossi dal tragico evento che ha coinvolto il giovane Mario Gizzi, si stringono con cordoglio ai familiari tutti. Attoniti ed impotenti di fronte a tale tragedia, consapevoli che le parole non potranno mai colmare il vuoto per l'assenza del vostro caro, esprimiamo il nostro cordoglio nella speranza che l'affetto di tutti noi possa almeno lenire il vostro dolore”.

Quindi conclude:

"Il profondo turbamento che scaturisce da questo evento ci obbliga a rinviare gli eventi organizzati e programmati dal Comune dell'estate Collianese per i giorni 18, 20, 22, 24 e 25 agosto, certi di intercettare il sentimento di vicinanza della comunità tutta".

Mentre il Comune di Valva aggiunge:

Certi di interpretare i sentimenti di tutti i nostri concittadini, ci stringiamo attorno alla famiglia Gizzi ed esprimiamo la nostra vicinanza al cordoglio della comunità di Colliano, nel ricordo del giovane Mario che anche a Valva ha familiari e tanti amici che lo ricorderanno per sempre.