Stadio Maradona al Napoli di De Laurentiis fino al 2028: prorogata la convenzione Rinnovato l’accordo tra Comune e Calcio Napoli per l’affidamento dello stadio Maradona per i prossimi 5 anni. La convenzione sarebbe scaduta il 30 giugno 2023.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Napoli giocherà allo stadio Diego Armando Maradona per i prossimi 5 anni. Il club azzurro, come confermano fonti di palazzo San Giacomo a Fanpage.it, si è avvalso della possibilità di proroga automatica dell'attuale convenzione che scadrà il 30 giugno prossimo. La squadra campione d'Italia, che ha scelto Rudi Garcia come nuovo allenatore per la prossima stagione agonistica, potrà disputare le proprie partite casalinghe di campionato e coppa nel tempio del calcio azzurro dove ha conquistato i suoi tre tricolori.

L'accordo con il Calcio Napoli

Il Comune aveva già chiarito che ci fosse una possibilità di proroga della convenzione con il Calcio Napoli con una nota del 14 luglio 2021, sulla possibile revisione della durata della Convenzione siglata il 17 ottobre 2019. "Si evidenzia – si legge nel documento – che la convenzione, in scadenza al 30.06.2023, all’art. 4 prevede espressamente la “facoltà per la SSCN, di ottenerne il rinnovo per ulteriori cinque stagioni agonistiche ai medesimi patti e condizioni”. Cosa che è stato possibile realizzare a seguito del pagamento dei debiti pregressi.

Il progetto: terzo anello riaperto e sediolini fino alla pista di atletica

Per quanto riguarda il futuro dello stadio e la richiesta del presidente Aurelio De Laurentiis di averlo per 99 anni, con la possibilità di ristrutturarlo e organizzarvi all'interno anche feste e spettacoli, il Comune è cauto. "Sul futuro – spiegano fonti di Palazzo San Giacomo – deve ancora esserci confronto". In passato un tentativo di concessione lunga era già stato avanzato dalla società sportiva, avvalendosi della legge sugli stadi, ma il progetto non andò a buon fine. Non è escluso che possa essere presentato un nuovo project financing. L'ipotesi, già emersa negli scorsi mesi, come anticipato da Fanpage.it, è quella di aumentare la capienza, riaprendo il terzo anello e portando i sediolini fino al campo, sulla pista di atletica.

Un passo importante sarà la decisione della Uefa sulla candidatura dell'Italia agli Europei di Calcio 2032, attesa per il prossimo ottobre. Napoli, infatti, è tra le 10 città candidate ad ospitare le partite ed è stata già avanzata la proposta per ospitare alcuni match al Maradona. Lo stadio, però, in questo caso, dovrà necessariamente essere ristrutturato, perché al momento non è conforme agli standard Uefa e deve essere adeguato.