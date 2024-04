Maria De Fillippi con la sciarpa del Napoli: il regalo del comico Cicchella che imita Geolier ad Amici

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Maria De Filippi con la sciarpa del Napoli: l'immagine, subito virale, è stata "immortalata" durante la puntata di "Amici" in onda su Canale 5 ieri sera, sabato 27 aprile. Ma il calcio non c'entra nulla: la sciarpa del Napoli, infatti, le è stata regalata dal comico Francesco Cicchella, che nel corso del programma si è esibito in una parodia del cantante Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, fresco del secondo posto ottenuto a Sanremo. Lo stesso rapper napoletano si è poi collegato via Skype per prendere in giro Cicchella: "Hai finito di fare lo scemo?". Cicchella infatti si era esibito portando proprio il brano del rapper di Secondigliano.

"Quando vado all'estero", aveva detto il Geolier di Cicchella, "porto sempre qualcosa da casa": e a quel punto ha iniziato a lanciare sciarpe del Napoli a tutti, compresa Maria De Filippi la quale non ha perso tempo e l'ha subito messa al collo. "Quest'anno stiamo andando male, ma tanto noi stiamo ancora festeggiando dall'anno scorso. Stiamo ancora bene", ha poi aggiunto il comico partenopeo sempre interpretando il rapper di Secondigliano. Siparietto poi quando alle sue spalle, sul maxi schermo, è apparso il vero Geolier: "Che c'è, Marì, perché mi guardi così?", ha aggiunto Cicchella, che poi girandosi si è ritrovato il rapper partenopeo. "Hai finito di fare lo scemo?", gli ha detto quindi Geolier. E Cicchella ha replicato, indossando una parrucca: "Basta, dico la verità: sono Ultimo!", per poi concludere: "Comunque non è possibile che ogni volta che vengo qua vengo smascherato così perché voi avete gli originali!". Un siparietto particolarmente apprezzato dal pubblico sia in studio sia da casa dello storico programma condotto da Maria De Filippi.