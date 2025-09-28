Spari questa sera a Pozzuoli, feriti due uomini: sono padre e figlio

I due uomini sono stati feriti nella zona del lungomare puteolano: soccorsi, sono stati portati entrambi in ospedale. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine.

Paura nella serata di oggi, domenica 28 settembre, a Pozzuoli, nella provincia di Napoli: due uomini sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco. Gli spari si sono verificati in via Matteotti, strada che dà inizio al lungomare puteolano, non molto distante dal cosiddetto Tunnel Tranvai: a essere stati colpiti dai proiettili, come detto, sono stati due uomini, che da quanto si apprende sono padre e figlio; i due sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto, che al momento sono ancora poco chiare; alle forze dell'ordine sono affidate anche le indagini per individuare il responsabile – o i responsabili – del ferimento dei due uomini. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.