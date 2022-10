Spari nella notte a Ponticelli: nessun ferito ma torna l’incubo delle “stese” Colpi di pistola nella notte a Ponticelli, nella zona est di Napoli: recuperati due bossoli, forse una stesa. Indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Colpi di pistola a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli: questa notte alcuni ignoti hanno esploso colpi all'angolo tra via Edoardo Scarpetta e via Provinciale Botteghelle di Portici, a ridosso del Rione Incis. Diverse le segnalazioni giunte ai carabinieri attorno l'una di notte: i militari dell'Arma sono giunti sul posto trovando due bossoli calibro 9×21, che sarebbero stati sparati con ogni probabilità in aria. Non si registrano feriti né danni: probabile che poss essersi trattato di una "stesa", o un avvertimento per qualcuno dei residenti in loco. Il timore è che possa trattarsi di un nuovo inasprimento delle faide di camorra, che nel solo mese di ottobre hanno portato a diversi episodi di questo tipo.

Pochi giorni fa si era sparato dalla parte opposta della città, a Bagnoli: cinque i bossoli ritrovati in strada, e fu l'ennesima stesa nell’area occidentale partenopea, in questo caso in via Enea, all'incrocio con via De Niso. Ma episodi di questo tipo si erano registrati anche a Miano, nell'area nord di Napoli, quando ad essere presa di mira fu un'automobile parcheggiata; e poco prima era toccato a Bacoli, dove i colpi furono diretti verso un garage privato. Fenomeni che si registrano ormai a cadenza quasi settimanale in tutte le aree della città, anche se fortunatamente mai con esiti tragici. Fa eccezione la vicenda di Volla, dove un 22enne venne freddato in via Monteoliveto: a morire fu Alessio Bossis, un giovane ras vicino al gruppo De Luca Bossa – Minichini, di stanza nel rione Lotto Zero a Ponticelli, proprio nella zona orientale di Napoli, non lontano da dove è avvenuta la probabile stesa di questa notte.