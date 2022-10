Agguato a Volla, ucciso un 22enne nel piazzale di un centro commerciale Un 22enne è stato ucciso in un agguato a Volla, in via Monteoliveto: sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il luogo dell’agguato

Agguato a Volla, in provincia di Napoli: Alessio Bossis, 22 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel piazzale del centro commerciale "In Piazza", al civico 41 di via Monteoliveto. Almeno 7 i colpi esplosi. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata che stanno coordinando le indagini. Secondo fonti investigative, il giovane sarebbe ritenuto un giovane ras vicino al gruppo De Luca Bossa – Minichini, di stanza nel rione Lotto Zero a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Agguato che dunque potrebbe essere inquadrato all'interno delle faide di camorra che assediano il territorio di Napoli e provincia.

Il luogo dell’agguato

Nell'ultimo periodo, sono aumentati i fatti di sangue tra Napoli e il proprio hinterland: a Giugliano, le forze dell'ordine riuscirono ad evitarne uno "prima" che venisse commesso, fermando il commando in albergo con armi e droga. Ma in precedenza c'erano stati il ferimento del 19enne figlio del boss Vincenzo Notturno e nipote dell'ex boss oggi pentito Gennaro Notturno, mentre a Ponticelli era stato ferito un 25enne ritenuto "molto vicino" ad Antonio Pipolo, ultimo pentito del clan De Micco. Ma si tratta solo degli ultimi casi: da tempo, infatti, si registrano sempre più episodi "caldi" che lasciano temere un peggioramento della situazione per quanto riguarda i regolamenti di conti tra i clan di Napoli, di fatto "divisa" tra l'Alleanza di Secondigliano e il clan Mazzarella, e quelli dell'immediato hinterland partenopeo, come si evince dai recenti rapporti della Dia.