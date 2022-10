Spari nella notte a Miano, tre colpi di pistola contro un’automobile Tre colpi di pistola nella notte contro un’automobile a Miano, Napoli nord; i carabinieri intervenuti per le chiamate di numerosi residenti della zona.

A cura di Nico Falco

Colpi di pistola sono stati esplosi nella notte appena trascorsa a Miano, nella periferia nord di Napoli; i carabinieri sono intervenuti a seguito di diverse chiamate arrivate ai centralini del 112, che segnalavano gli spari tra le strade nel rione San Gaetano, nei pressi del rione don Guanella, al confine col quartiere di Piscinola. I militari hanno rinvenuto un'automobile danneggiata in via Teano: era stata colpita da almeno tre proiettili che avevano mandato in frantumi il lunotto posteriore.

Sul posto i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Stella, a cui sono affidate le indagini. Potrebbe essersi trattato di una stesa, ma il fatto che i tre colpi fossero concentrati nell'autovettura non fa escludere che, al contrario, possa essere stato un avvertimento. Si parte dal proprietario dell'automobile: la Fiat Idea appartiene ad un incensurato che vive nelle vicinanze e che, ascoltato dai militari, ha dichiarato di non avere mai avuto minacce e di non avere sospetti su chi potrebbe avere sparato.

L'uomo non risulta avere legami con la criminalità organizzata, le indagini sono quindi ad ampio raggio: resta in piedi l'ipotesi della stesa, magari usata come avvertimento per qualche pregiudicato della zona, soprattutto perché l'area è tra quelle al centro delle faide di camorra al momento attive a Napoli e, in particolare, il clan Licciardi starebbe cercando di guadagnare terreno nel rione San Gaetano, nel territorio che anni fa era sotto il controllo asfissiante dei Lo Russo. Ma è verosimile anche che gli spari possano essere nati da una questione non direttamente collegata a dinamiche di camorra e da ricercare in questioni private. L'area non sarebbe coperta da sistemi di videosorveglianza.