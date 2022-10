Spari contro un’abitazione a Bacoli: 4 colpi contro una saracinesca Quattro colpi di pistola contro una saracinesca a Bacoli, nel Napoletano. Indagano i carabinieri di Pozzuoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Quattro colpi di pistola contro una saracinesca di una abitazione a Bacoli, nel napoletano. I carabinieri di Pozzuoli sono intervenuti questa mattina nella cittadina flegrea dopo una segnalazione al 112: non sono ancora chiare dinamiche o altro. I colpi sono stati esplosi contro una saracinesca al numero 42 di via Via Wolfgang Amadeus Mozart, in una zona di campagna, lontano dal centro e dalle attività turistiche di Bacoli. Indagano i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli.