video suggerito

Rissa e spari ad Afragola con feriti domenica scorsa, la lite andava avanti da 4 mesi: colpa dei botti a Capodanno Una lite a Capodanno all’origine della rissa, con conseguente sparatoria, che domenica scorsa ha portato al ferimento di due persone. Sono quattro, invece, le persone arrestate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci sono quattro arresti per la rissa con annessa sparatoria andata in scena domenica scorsa, 21 aprile, in pieno giorno ad Afragola, nella provincia di Napoli, che ha portato al ferimento di due persone. Il gup del Tribunale di Napoli ha disposto il carcere per i quattro arrestati: si tratta dell'uomo che ha materialmente sparato, ferendo le due vittime, e di altri tre uomini che, in piazza Castello, hanno partecipato alla rissa a colpi di mazze da baseball; anche loro sono accusati del porto e della detenzione dell'arma.

I dissidi da Capodanno scorso: rissa e accoltellamento per i botti

Nell'ambito delle indagini che hanno portato ai quattro arresti, compiuti dalla Polizia di Stato, sono stati individuati anche le motivazioni alla base della rissa e degli spari, che sono da ricondurre a una precedente lite avvenuta tra i partecipanti addirittura quattro mesi fa, lo scorso Capodanno. Gli inquirenti hanno appurato, infatti, che a Capodanno i due gruppi che hanno partecipato domenica alla rissa e alla sparatoria, avevano già avuto una lite, causata da dissidi per botti, petardi e fumogeni, che avevano anche portato all'accoltellamento di una persona.

Domenica mattina, dunque, i due gruppi si sono incontrati in piazza Castello ad Afragola per dirimere il contenzioso, che andava avanti da quattro mesi. Invece di chiarire, però, il clima si è nuovamente inasprito, generando la rissa a colpi di mazze e la conseguente sparatoria.