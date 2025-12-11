Spari nella notte a Napoli, 4 colpi nell’androne di un palazzo: ipotesi agguato fallito

Almeno quattro colpi di pistola sono stati esplosi nella notte appena trascorsa in vico Limoncello, nel centro storico di Napoli; la dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma sarebbero stati tutti sparati all'interno di un palazzo al civico 5. Le indagini sono affidate ai carabinieri; i militari dell'Arma sono intervenuti intorno all'1.50 di oggi, 11 dicembre, sul posto il Nucleo Radiomobile di Napoli e la pattuglia della Compagnia Centro.

Non risultano danni di rilievo, né feriti; resta in piedi l'ipotesi dell'agguato, del tentato omicidio, con la vittima che potrebbe essere sfuggita al raid, ma nell'androne non sarebbero state trovate tracce di sangue e i controlli di prassi nei Pronto Soccorso della zona alla ricerca di persone con ferite da arma da fuoco hanno dato esito negativo. Non viene scartata, in questo momento, nemmeno l'ipotesi della "stesa", anche se avvenuta all'interno di uno stabile e non per strada: quei quattro colpi potrebbero essere una intimidazione a qualcuno che vive nelle vicinanze, presumibilmente all'interno del palazzo.