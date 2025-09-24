Spari ai Quartieri Spagnoli, tre colpi di pistola contro automobile nella notte

Due colpi sulla portiera posteriore sinistra, un terzo nel paraurti posteriore sinistro. È probabilmente quello che resta di una "stesa" avvenuta nella notte lungo i vicoli dei Quartieri Spagnoli, dove da diverse settimane si stanno riaccendendo i contrasti tra gruppi criminali. L'automobile è stata sequestrata e sono in corso accertamenti, è verosimile che la proprietaria non sia la destinataria dell'intimidazione: si tratta di una donna che vive altrove e che si trovava in quella zona solo di passaggio.

I carabinieri sono intervenuti nella notte in vico lungo San Matteo, nel cuore dei Quartieri Spagnoli e alle spalle di via Toledo, per una segnalazione anonima su colpi di pistola esplosi in strada. Arrivati sul posto, i militari della Compagnia Centro non hanno rinvenuto bossoli ma successivamente, durante il sopralluogo, hanno notato i danni su una Lancia Y parcheggiata nelle vicinanze; la vettura era stata raggiunta da tre proiettili, tra la parte laterale e quella posteriore, le ogive sono rimaste con tutta probabilità incastrate nel mezzo.

I rilievi sulla Lancia saranno effettuati dal Nucleo Investigativo di Napoli. È possibile che chi ha sparato lo abbia fatto in movimento, proseguendo mentre premeva il grilletto e puntando contro l'automobile; al momento degli spari nell'abitacolo non c'era nessuno e non risultano feriti.