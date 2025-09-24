napoli
video suggerito
video suggerito

Spari ai Quartieri Spagnoli, tre colpi di pistola contro automobile nella notte

I carabinieri sono intervenuti in vico lungo San Matteo, a Napoli, per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco; rinvenuta un’automobile con tre fori di proiettile.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Due colpi sulla portiera posteriore sinistra, un terzo nel paraurti posteriore sinistro. È probabilmente quello che resta di una "stesa" avvenuta nella notte lungo i vicoli dei Quartieri Spagnoli, dove da diverse settimane si stanno riaccendendo i contrasti tra gruppi criminali. L'automobile è stata sequestrata e sono in corso accertamenti, è verosimile che la proprietaria non sia la destinataria dell'intimidazione: si tratta di una donna che vive altrove e che si trovava in quella zona solo di passaggio.

I carabinieri sono intervenuti nella notte in vico lungo San Matteo, nel cuore dei Quartieri Spagnoli e alle spalle di via Toledo, per una segnalazione anonima su colpi di pistola esplosi in strada. Arrivati sul posto, i militari della Compagnia Centro non hanno rinvenuto bossoli ma successivamente, durante il sopralluogo, hanno notato i danni su una Lancia Y parcheggiata nelle vicinanze; la vettura era stata raggiunta da tre proiettili, tra la parte laterale e quella posteriore, le ogive sono rimaste con tutta probabilità incastrate nel mezzo.

I rilievi sulla Lancia saranno effettuati dal Nucleo Investigativo di Napoli. È possibile che chi ha sparato lo abbia fatto in movimento, proseguendo mentre premeva il grilletto e puntando contro l'automobile; al momento degli spari nell'abitacolo non c'era nessuno e non risultano feriti.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Spari ai Quartieri Spagnoli, tre colpi di pistola contro automobile nella notte
I carabinieri nella notte in vico lungo San Matteo, il veicolo era parcheggiato. Ipotesi stesa di camorra
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views