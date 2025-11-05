Spari a Volla, uomo ferito a un piede nella notte: “Colpito senza motivo”

Immagine di repertorio

Degli sconosciuti gli si sarebbero avvicinati e gli avrebbero sparato senza motivo, colpendolo ad un piede. È la versione, su cui sono in corso accertamenti, raccontata in ospedale da un 42enne di Cercola, arrivato nella notte al Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini, nel centro di Napoli; l'uomo è stato ricoverato ma per lui i medici hanno escluso il pericolo di vita e hanno stilato una prognosi di trenta giorni.

L'episodio, stando alle prime ricostruzioni, basate su quanto dichiarato dalla vittima, sarebbe avvenuto poco prima dell'1 di oggi, mercoledì 5 novembre, a Volla (Napoli), all'altezza del parco Palladino, poco distante dal quartiere napoletano di Ponticelli. In ospedale, avvertiti come da prassi dai sanitari in questi casi, sono arrivati i carabinieri di Volla, a cui sono affidate le indagini. La ricostruzione della dinamica è al momento in corso. Il 42enne, che è risultato essere già noto alle forze dell'ordine, avrebbe parlato di un ferimento immotivato, senza menzionare litigi o tentativi di rapina: secondo le sue parole gli avrebbero sparato senza una ragione. Sarebbe stato esploso un solo colpo, che ha raggiunto l'uomo al calcagno sinistro.