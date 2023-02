Spari a Soccavo, 39enne ferito alla schiena: è ricoverato in ospedale L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Spari a Napoli nel tardo pomeriggio di oggi: poco dopo le 18, un uomo di 39 anni – Pietro Marasco, residente nel quartiere Pianura – è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco alla schiena. Secondo una prima ricostruzione, la vicenda ha avuto luogo in via Adriano: siamo a Soccavo, periferia occidentale di Napoli. Soccorso, il 39enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo. Nel nosocomio, l'uomo è stato preso in carico dai sanitari: da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Nel nosocomio napoletano sono arrivati i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che hanno ascoltato la testimonianza del 39enne. Ai militari dell'Arma spetta ora il compito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, di capirne le motivazioni e di identificare l'autore – o gli autori – del ferimento.

Anche un 23enne ferito a colpi di pistola questa sera a Napoli

Nella serata di oggi, martedì 28 febbraio, a Napoli un altro uomo è stato ferito a colpi di pistola: si tratta di un 23enne, colpito da un proiettile a un gluteo. Il giovane è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, nel cuore della città: non è in pericolo di vita. Su questa vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato.

Qualche giorno fa un 35enne era stato ferito a colpi di pistola

Soltanto pochi giorni fa, nel pomeriggio dello scorso 22 febbraio, un uomo di 35 anni è stato ferito, ancora a colpi di pistola, nel centro di Napoli. Da una ricostruzione dell'evento, il 35enne stava passeggiando per strada quando è stato colpito da due proiettili a una gamba. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Pellegrini con ferite giudicate non gravi; sull'accaduto indagano gli agenti della Polizia di Stato.