Ancora spari a Napoli, secondo ferito in poche ore: 23enne colpito ai glutei Il giovane è stato portato al Vecchio Pellegrini e non è in pericolo di vita. Intorno alle 18 di oggi un uomo di 39 anni è invece stato colpito da un proiettile alla schiena.

Ancora spari a Napoli: c'è una seconda persona ferita da un colpo d'arma da fuoco in poche ore. Dopo un uomo di 39 anni ferito alla schiena a Soccavo intorno alle 18, circa un'ora più tardi è invece toccato a un ragazzo di 23 anni, ferito da un colpo di pistola a un gluteo. Il giovane – di cui non è ancora stata resa nota l'identità – è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, nel cuore di Napoli: i sanitari gli hanno medicato la ferita d'arma da fuoco e le sue condizioni di salute non vengono giudicate gravi; il 23enne non è in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ascoltato il racconto della vittima e hanno effettuato tutti i rilievi del caso per delineare con precisione l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Un 39enne ferito da un colpo di pistola alla schiena a Soccavo

Come detto in precedenza, il 23enne è il secondo ferito a colpi di pistola a Napoli di oggi: intorno alle 18, infatti, Pietro Marasco è stato ferito da un colpo di pistola alla schiena. L'uomo, 39 anni, residente nel quartiere Pianura, si trovava in via Adriano, a Soccavo, periferia occidentale della città, quando è stato ferito.

Marasco è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo: non è in pericolo di vita. Sul ferimento del 39enne indagano i carabinieri di Bagnoli.