Spari in strada, ferito alle gambe un giovane: è in ospedale, indaga la polizia Spari in strada a Napoli, ferito alle gambe un 35enne: è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Colpito da due proiettili, indaga la Polizia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un giovane di 35 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco in strada a Napoli. Portato all'ospedale Pellegrini, non è in pericolo di vita: indaga la polizia. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di oggi, attorno alle 18 circa, in pieno centro. Ancora da chiarire tutta la vicenda: la persona colpita è P.G., classe 1987, apparentemente non legato a contesti di alcun tipo.

Tutto è accaduto poco dopo le 18: non è chiara l'esatta dinamica, ma il giovane che era in strada sarebbe stato colpito da due proiettili alla gamba, come riferiscono fonti investigative a Fanpage.it, per poi presentarsi da solo in ospedale, al Pellegrini. Qui il giovane è arrivato attorno alle 18.45, con due proiettili conficcati nella gamba: immediatamente è scattata la segnalazione alla Polizia, mentre i medici prestavano soccorso al giovane. La squadra mobile, giunta sul posto, lo starebbe già per ascoltare. Non si conoscono motivi o responsabili: il giovane, che non è in pericolo di vita, potrebbe dare ulteriori dettagli nelle prossime ore.