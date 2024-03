Rapina sulla Circumvallazione Esterna a Mugnano, tre giovani feriti Tre giovani sarebbero stati feriti in un tentativo di rapina in via Pietro Nenni, a Marano (Napoli); avrebbero ingaggiato una colluttazione coi criminali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Tre giovani sono stati medicati nella notte nell'0spedale di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli: sarebbero stati aggrediti da un gruppo di rapinatori mentre erano a Mugnano, li avrebbero messi in fuga ma sarebbero rimasti feriti in modo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Marano, che hanno ascoltato i ragazzi per ricostruire la vicenda e risalire ai responsabili.

I tre sono arrivati al Pronto Soccorso del San Giuliano intorno all'1 della notte scorsa, con ecchimosi e contusioni riconducibili ad una colluttazione. I militari, intervenuti nell'ospedale a seguito della segnalazione pervenuta dal personale sanitario, hanno raccontato di essere stati affiancati giovani da alcuni giovani su scooter mentre si trovavano in macchina in via Pietro Nenni, la porzione della Circumvallazione Esterna di Napoli che ricade nel territorio di Mugnano.

Gli sconosciuti avrebbero mandato in frantumi uno dei finestrini dell'automobile e avrebbero tentato di rapinarli, ma i tre avrebbero reagito e avrebbero ingaggiato una colluttazione; la reazione delle vittime avrebbe messo in fuga i criminali, che si sarebbero rapidamente dileguati. Dopo le medicazioni i tre sono stati dimessi.