Rapina coi fucili al supermercato Md di Giugliano, fuori trovano i carabinieri: arrestati, uno è minorenne Due giovani di 22 e 17 anni sono stati arrestati a Giugliano (Napoli) dopo l’assalto a un supermercato di via Mugnano Giugliano; circondati, hanno consegnato armi e incasso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Dopo la rapina sono schizzati via dal supermercato e si sono infilati in auto, pronti per scappare. Non hanno però nemmeno avuto il tempo di girare la chiave nel quadro che si sono resi conto di essere in trappola: i carabinieri avevano sbarrato tutte le vie di fuga. Manette ai polsi, con destinazione carcere e centro di prima accoglienza, per due giovanissimi incensurati che ieri hanno assaltato l'Md Giugliano armati di fucili: dovranno rispondere di rapina aggravata.

I due, 22 e 17 anni, nel tardo pomeriggio del 2 luglio hanno fatto irruzione nel supermercato di via Mugnano Giugliano, strada a cavallo tra i due comuni del Napoletano. Fucili spianati, i volti coperti dagli scaldacollo per non farsi riconoscere e per non farsi riprendere dalle telecamere di sorveglianza, hanno ordinato ai dipendenti di consegnare l'incasso. Erano ancora dentro quando la segnalazione è arrivata ai carabinieri; la centrale operativa ha diramato la nota di rapina in corso a alle pattuglie dell'area a Nord di Napoli, i militari si sono tutti diretti verso il punto indicato.

I primi ad arrivare sono stati i carabinieri della sezione operativa di Marano, che si trovavano nelle vicinanze per i servizi di controllo del territorio. I due rapinatori avevano lasciato il supermercato da pochi secondi, erano appena entrati nella Fiat Panda che avevano parcheggiato poco distante per la fuga. Con tutte le vie di fuga sbarrate, non hanno potuto fare altro che arrendersi: hanno abbassato lo scaldacollo, consegnato le armi e i circa 450 euro di refurtiva. Il 22enne è stato portato nel carcere di Poggioreale, il minorenne nel centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.