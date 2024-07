In moto a 120 all’ora con il figlio piccolo senza casco a Napoli. Automobilista riprende tutta la scena Un bimbo senza casco portato in moto a 120 chilometri orari: il video girato sulla Circumvallazione Esterna di Napoli fa il giro della Rete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

In sella al proprio motorino con il figlio piccolo senza casco, correndo a 120 chilometri orari lungo la Circumvallazione Esterna, all'altezza di Giugliano in Campania in direzione di Lago Patria. Le immagini sono state riprese da un altro automobilista e poi diffuse dalla pagina Facebook "Welcome to Napoli". Il video mostra l'uomo sfrecciare a 120 chilometri orari, velocità che spiega chi ha girato il video è la stessa della propria automobile in quel momento, con il piccolo seduto davanti a lui e senza casco, tra l'incredulità degli stessi automobilisti che stavano immortalando la scena, ripresa poi da diverse fonti in Rete oltre a Welcome to Napoli.

Immagini di questo tipo finiscono frequentemente in Rete, per essere poi riprese da pagine e gruppi sui social. Ma al di là di tutto, esiste il tema della sicurezza sulla strada più volte lanciato da associazioni e dallo Stato stesso. Un bambino così piccolo, infatti, rischia di farsi male in maniera seria in caso di incidente, senza contare l'infrazione tout court al codice della strada. Sorprende invece l'atteggiamento dell'adulto, con ogni probabilità il padre, che nonostante la consapevolezza del pericolo non ha esitato a portarlo in strada così.