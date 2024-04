video suggerito

Scooter dei vigili urbani investito a Poggioreale, agente grave: ricoverato in prognosi riservata Un agente di Polizia Locale di Napoli è rimasto ferito in uno scontro con un'auto nei pressi della caserma di Santa Maria del Pianto ed è ricoverato all'Ospedale del Mare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un agente della Polizia Locale di Napoli è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nei pressi della caserma di Santa Maria del Pianto, a Poggioreale, oggi pomeriggio, giovedì 11 aprile 2024. L'agente, secondo le prime ricostruzioni, era a bordo di uno scooter di servizio e aveva da poco iniziato il turno, quando sarebbe stato investito da un'auto.

L'impatto è stato violentissimo e l'agente è caduto a terra ferendosi gravemente. Subito soccorso dall'ambulanza del 118. Il personale medico sanitario, dopo averlo stabilizzato, l'ha trasportato d'urgenza in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale del Reparto Infortunistica Stradale e altri colleghi che hanno identificato l'altro veicolo coinvolto, una auto Opel nera, e stanno acquisendo le immagini delle telecamere.

La denuncia dell'Rsu Csa: "Ennesimo infortunio sul lavoro"

L'incidente è stato fortemente stigmatizzato dalle Rsu della Polizia Locale di Napoli, che hanno espresso massima solidarietà al collega ferito nello svolgimento del suo lavoro. Gli Rsu Antonio D'Amato e Fogliame Roberto del Csa dichiarano:

Purtroppo assistiamo all'ennesimo infortunio patito da operatori di Polizia locale nell'espletamento del servizio. Una cosa che rende necessario adottare da parte dell'Ente una serie di attività finalizzate ad attivare il welfare aziendale come previsto dal nuovo contratto collettivo degli enti locali per i casi di infortunio.

L'incidente stradale a Poggioreale

L'incidente stradale, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto attorno alle ore 14,00. Due agenti erano in scooter di servizio ed erano da poco usciti dalla Caserma di Santa Maria del Pianto, quando si sono scontrati, per cause ancora da chiarire, con un'auto in via Nuova del Campo. Sul posto l'infortunistica stradale e altri agenti per visionare le telecamere. Si sta cercando di appurare se l'auto dopo lo scontrosi sia fermata per prestare soccorso.