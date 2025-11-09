Spari a Pozzuoli, gambizzato un 52enne in via Cicerone: è ricoverato in ospedale

Immagine di repertorio

Si torna a sparare a Pozzuoli, nei Campi Flegrei ad ovest di Napoli: un uomo di 52 anni, risultato già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da alcuni proiettili alle gambe questa mattina in via Cicerone, nella zona del Toiano. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita ma si trova ora in ospedale: indagano i carabinieri di Pozzuoli, chiamati ora ad accertare l'esatta dinamica della vicenda e dare un volto e un nome all'aggressore.

Tutti sarebbe accaduto questa mattina, lungo la via intitolata allo storico oratore e politico romano: secondo le prime ricostruzioni da parte dei militari dell'Arma, l'uomo sarebbe stato avvicinato da un soggetto, apparentemente uno sconosciuto, che gli avrebbe esploso contro alcuni colpi di pistola. L'uomo è ora ricoverato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: è in attesa di prognosi ma non è in pericolo di vita. I proiettili lo hanno comunque raggiunto ad entrambe le gambe. Le indagini si concentrano adesso sulla dinamica: si cerca di capire se in zona qualche telecamere di videosorveglianza possa aver ripreso qualcosa di utile per le indagini. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe raccontato agli inquirenti si essere stato colpito da uno sconosciuto. Le indagini chiariranno anche questo aspetto: investigazioni affidate ai militari dell'Arma di Pozzuoli.